البنتاغون: سنرسل بطارية دفاع جوي للمناطق عالية الارتفاع وطاقمًا مرتبطًا بها إلى إسرائيل ونشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب هجوم إيران

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