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مركز عمليات طوارئ الصحة: 16 شهيدًا و21 جريحًا في الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على المعيصرة

خبر عاجل
2024-10-13 | 12:09
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مركز عمليات طوارئ الصحة: 16 شهيدًا و21 جريحًا في الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على المعيصرة
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مركز عمليات طوارئ الصحة: 16 شهيدًا و21 جريحًا في الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على المعيصرة

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