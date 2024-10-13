الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا كانت تحاول إجلاء جنود مصابين تراجعت عدة أمتار داخل موقع لليونيفيل في جنوب لبنان وغادرت الموقع فور توقف النيران ولم يشكّل نشاطنا أي خطر على قوات اليونيفيل خلال الواقعة

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