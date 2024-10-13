الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة

البخاري: الجسر الجويّ يُقدّم بأكثر معايير الشفافية وهناك فريق متخصص مرافِق للإشراف والدعم وهناك أكثر من 350 طنًا من المساعدات

البخاري: الجسر الجويّ يُقدّم بأكثر معايير الشفافية وهناك فريق متخصص مرافِق للإشراف والدعم وهناك أكثر من 350 طنًا من المساعدات

الجيش ينفي ما يتم تداوله حول أجهزة إنارة "مشبوهة" مقدمة إلى عدد من مراكز الإيواء