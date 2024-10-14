التحكم المروري: ضغط سير كثيف من طبرجا حتى مفرق الزوق ومن الضبيه- جل الديب حتى اوتوستراد شارل حلو بسبب تأخر دخول الشاحنات الى المرفأ وعناصر من مفرزة بيروت الثالثة تعمل على تسهيل السير في المحلة

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