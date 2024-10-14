وصول طائرة المساعدات السعودية الى مطار بيروت

وصلت إلى مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة مساعدات سعودية، ضمن سلسلة طائرات الجسر الجوي السعودي التي ستنقل مساعدات اغاثية وطبية الى لبنان. وكان في استقبال الطائرة على أرض المطار، وزيرا البيئة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وأمين سلام، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والسيد سنه فهد عائض سلطان العصيمي مدير إدارة الإغاثة العاجلة على رأس وفد من مركز الملك سلمان.



ويذكر أن هذه الطائرة السعودية الثانية التي تصل الى المطار.