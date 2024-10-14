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وصول طائرة المساعدات السعودية الى مطار بيروت
خبر عاجل
2024-10-14 | 04:20
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وصول طائرة المساعدات السعودية الى مطار بيروت
وصلت إلى مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة مساعدات سعودية، ضمن سلسلة طائرات الجسر الجوي السعودي التي ستنقل مساعدات اغاثية وطبية الى لبنان. وكان في استقبال الطائرة على أرض المطار، وزيرا البيئة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وأمين سلام، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والسيد سنه فهد عائض سلطان العصيمي مدير إدارة الإغاثة العاجلة على رأس وفد من مركز الملك سلمان.
ويذكر أن هذه الطائرة السعودية الثانية التي تصل الى المطار.
وأشار سلام الى أن "هذه الجسور الجوية ليست فقط لنقل المساعدات والمستلزمات الطبية، انما هي جسور لحمة بين لبنان والعالم العربي ومجلس التعاون الخليجي بشكل خاص التي لم تتوان أبدا عن مساعدة لبنان والوقوف الى جانبه".
من جهته، شكر خير المملكة العربية السعودية على مبادراتها الدائمة تجاه لبنان ومساعدته في ظل الظروف التي نمر بها، مشيرا الى أن طائرات الجسر الجوي ستصل تباعا وبشكل يومي الى لبنان حتى الأسبوع المقبل.
أما ياسين فأثنى على "أهمية المبادرة السعودية"، مشيرا الى أن التعاون والمساعدات من قبل الدول العربية تؤكد العمق العربي للبنان.
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