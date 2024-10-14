المقاومة الإسلامية: أطلقنا صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا

أعلنت المقاومة الإسلامية اطلاق صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا.



وقالت في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية الساعة (11:00) من صباح اليوم صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا".



وأضاف البيان: "إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير".