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تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي

خبر عاجل
2024-10-14 | 05:37
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تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
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تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي التعميم رقم ٤٠/م/٢٠٢٤، حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي 2024/2025 في ظل العدوان الذي تتعرض له البلاد.

وجاء في التعميم:
 
"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد أدت إلى نزوح عدد كبير من التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية وإقفال المدارس الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، بالإضافة إلى اعتماد عدد كبير من مباني المدارس كمراكز لإيواء النازحين، وحيث أن عدداً من المدارس الخاصة قد باشرت بالتحضير للبدء بالعام الدراسي 2024/2025، بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وحرصاً على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية وجميع العاملين في هذه المدارس، في ظل هذا الظرف الأمني الصعب الذي يشهد عدواناً كبيراً ومخاطر أمنية وحركة نزوح غير مسبوقة في مختلف المناطق اللبنانية، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة التي بدأت بالتدريس أو تحضر لذلك، الالتزام بالآتي:

1- الحصول على موافقة لجنة الأهل للبدء بالتدريس.

2- اعتماد التدريس الحضوري و/أو المدمج و/أو التعليم عن بعد، وذلك وفق ما تقتضيه الأوضاع الأمنية والنطاق الجغرافي الذي تقع فيه كل مدرسة بالإضافة إلى رغبة ولي أمر كل تلميذ.

ونشير إلى ضرورة الالتزام بكل ما ورد أعلاه لا سيما لجهة عدم إلزام التلامذة بالآلية المعتمدة للتدريس، وذلك إلى حين انتهاء العدوان وانتفاء الحاجة لهذه الإجراءات".

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