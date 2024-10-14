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أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي

خبر عاجل
2024-10-14 | 05:52
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أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
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أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: البرغلية، قاسمية، النبي قاسم، مطرية الشومر، الخرايب، مزرعة كوثرية الرز، أنصار، بابلية، دير تقلا، عدلون، أنصارية، مروانية، زفتا، بفروة، حبوش، النبطية، سجد، جباع، عنقون، بنعفول، قناريت، زيتا، عرنايا، مزرعة مطرية جباع، طنبوريت.

وقال عبر "اكس": "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات ضده. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء من دون تأخير".

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
 

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