صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي

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