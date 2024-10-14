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صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي

خبر عاجل
2024-10-14 | 10:56
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صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
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صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي

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