المقاومة الإسلامية: أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية صباح اليوم اشتبك مجاهدونا معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة

التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد البربارة باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد البربارة باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة في المحلة

أدرعي: الجيش الاسرائيليّ والشاباك قضيا على قائد القوة الجوية في حماس