الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الغبيري - الضاحية الجنوبية

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبية ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00 من تاريخ اليوم.