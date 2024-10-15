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الـLBCI تجول على المدن الصناعية في حبوش بعدما استهدفتها الغارات فجراً (فيديو)

مشاهد من داخل المدن الصناعية في منطقة حبوش - النبطية، التقتطها كاميرا الـLBCI بعد الغارات التي استهدفتها فجر اليوم.