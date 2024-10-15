ميقاتي لـ"الجزيرة": نحاول إزالة كل الذرائع كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت والموانئ والمعابر البرية

أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لـ"الجزيرة": حصلنا على ضمانات أميركية لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت وضاحيتها الجنوبية