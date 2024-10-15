أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي "القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله المسؤول عن إطلاق المسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية".



وقال أدرعي عبر "إكس": "أغارت طائرات حربية قبل أيام عدة في منطقة النبطية وقضت على خضر العبد بهجه مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله".



وأضاف: "تعتبر المنطقة التي قادها مسؤولة عن مخططات إطلاق المسيرات والقطع الجوية الانقضاضية نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل والجيش الإسرائيلي. سيواصل الجيش الإسرائيلي احباط أنشطة الوحدة الجوية لحزب الله وقادتها".