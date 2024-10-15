قاسم: مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق ولا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين

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قاسم: نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأميركية ونحن لم نتجاوب مع مشروع فصل لبنان عن غزة ومقاومتنا تستهدف رفض الاحتلال وتحرير الأرض وإذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها