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o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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قاسم: مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق ولا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين
خبر عاجل
2024-10-15 | 08:11
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قاسم: مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق ولا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين
خبر عاجل
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لبنان
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قاسم: نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأميركية ونحن لم نتجاوب مع مشروع فصل لبنان عن غزة ومقاومتنا تستهدف رفض الاحتلال وتحرير الأرض وإذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها
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