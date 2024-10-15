قاسم: انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر

قاسم: انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر

قاسم: نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأميركية ونحن لم نتجاوب مع مشروع فصل لبنان عن غزة ومقاومتنا تستهدف رفض الاحتلال وتحرير الأرض وإذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها