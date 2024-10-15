قاسم: انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر

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قاسم: أبشركم أننا من سيُمسك رسن العدو ويعيده إلى الحظيرة والجيش الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أي تقدم جنوبي لبنان وما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه