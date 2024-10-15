قاسم: أبشركم أننا من سيُمسك رسن العدو ويعيده إلى الحظيرة والجيش الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أي تقدم جنوبي لبنان وما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه

قاسم: منذ أسبوع لليوم قررنا معادلة جديدة واسمها "إيلام العدو" إذ إن الصواريخ تطاول حيفا وتل أبيب

قاسم: منذ أسبوع لليوم قررنا معادلة جديدة واسمها "إيلام العدو" إذ إن الصواريخ تطاول حيفا وتل أبيب

قاسم: انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر