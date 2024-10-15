قاسم: منذ أسبوع لليوم قررنا معادلة جديدة واسمها "إيلام العدو" إذ إن الصواريخ تطاول حيفا وتل أبيب

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قاسم: بما أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف كلّ لبنان فلنا الحقّ باستهداف أيّ نقطة في كيانه سواء في الوسط أو الشمال أو الجنوب فلم يعد هناك نقاط ضمن أيّ معادلة