غالانت: إيران هاجمتنا مباشرة من أراضيها لأننا قطعنا ذراعيها حماس وحزب الله وعملياتنا في إيران قد تؤثر على أماكن أخرى وملتزمون بتحقيق أهداف الحرب وبإبعاد حزب الله عن الحدود

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