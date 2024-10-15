يسرائيل هيوم: خسائر في البنى التحتية ومنازل واندلاع حرائق واسعة في المطلة عقب سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان

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المقاومة الإسلامية: أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية صباح اليوم اشتبك مجاهدونا معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة