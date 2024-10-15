الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد البربارة باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد البربارة باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة في المحلة

المقاومة الإسلامية: أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية صباح اليوم اشتبك مجاهدونا معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة