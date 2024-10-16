الطيران الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا عنيفًا على بلدة النبطية التحتا بأكثر من 7 غارات مستهدفًا خلية الازمة في بلدية النبطية

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