الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب عشرات الأهداف لحزب الله في النبطية وفكك بنية تحتية تحت الأرض

الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل إلى لبنان

الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل إلى لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله