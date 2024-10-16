البيان الختامي للقمة الروحية: لدعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع فوراً ومن دون أي تلكؤ لوقف إطلاق النار ووقف المجزرة الإنسانية بحق لبنان

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بيان القمة الروحية في بكركي: الحلول للبنان يجب ألا تكون الا عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر