أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله:



-هاجمت طائرة حربية للجيش الاسرائيلي في منطقة قانا جنوب لبنان وقضت على الارهابي المدعو جلال مصطفى حريري قائد منطقة قانا في حزب الله.



-وكان المدعو حريري مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ مخططات أرهابية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل انطلاقًا من منطقة قانا. كما قُضي مع حريري على مسؤوليْ المدفعية والقذائف المضادة للدروع لحزب الله في منطقة قانا.



-تأتي هذه الاستهدافات في اطار الضربات المتتالية الموجهة لحزب الله حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لاحباط كل تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".