أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله

#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله الارهابي
🔸هاجمت طائرة حربية لجيش الدفاع في منطقة قانا جنوب لبنان وقضت على الارهابي المدعو جلال مصطفى حريري قائد منطقة قانا في حزب الله الارهابي.
🔸وكان المدعو حريري مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ مخططات أرهابية عديدة نحو الجبهة… pic.twitter.com/0bUUXYWmN6
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024
#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله الارهابي
🔸هاجمت طائرة حربية لجيش الدفاع في منطقة قانا جنوب لبنان وقضت على الارهابي المدعو جلال مصطفى حريري قائد منطقة قانا في حزب الله الارهابي.
🔸وكان المدعو حريري مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ مخططات أرهابية عديدة نحو الجبهة… pic.twitter.com/0bUUXYWmN6