مركز عمليات طوارىء الصحة: 16 شهيدًا و52 جريحًا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية وإتحاد بلدياتها

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