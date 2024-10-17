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بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع... الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة صور - الحوش

خبر عاجل
2024-10-17 | 05:15
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بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع... الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة صور - الحوش
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بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع... الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة صور - الحوش

يستمر الجيش الاسرائيلي بتوجيه انذارات للبنانيين، إذ بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع، وجه انذارا جديدا إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له .

وقال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
 

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