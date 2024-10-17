الجيش الاسرائيلي يوجّه انذاراً ثانياً جديداً لسكان منطقة صور- الحوش

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/ZGnZoSMsZe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024

وجه الجيش الاسرائيلي انذاراً ثانياً جديداً وعاجلاً إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له.وقال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".