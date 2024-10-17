الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة طير دبا

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة طير دبا في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/mQdboJAsBo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024

انذر الجيش الاسرائيلي سكان منطقة طير دبا في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له .وقال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".