انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا جديدا وعاجلا الى سكان البقاع.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



انذار جديد وعاجل إلى سكان البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له في منطقة بيت شاما



-أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على مدى الزمني القريب.



-من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 مترًا.