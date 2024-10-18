مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: مقتل السنوار قد يؤدي إلى إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل ووصول قادة معتدلين لقيادة حماس والذين قد يقبلون بحل الدولتين

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مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة تضم السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان وتم الاتفاق على عقدها في البحر الميت لدعم الأردن أيضًا