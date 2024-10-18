مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة تضم السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان وتم الاتفاق على عقدها في البحر الميت لدعم الأردن أيضًا

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: ستناقش القمة مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: ستناقش القمة مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: مقتل السنوار قد يؤدي إلى إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل ووصول قادة معتدلين لقيادة حماس والذين قد يقبلون بحل الدولتين