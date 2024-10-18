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رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني: أخطط لإجراء محادثات مع نتنياهو بعد الزيارة الحالية إلى لبنان والأردن

خبر عاجل
2024-10-18 | 12:10
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رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني: أخطط لإجراء محادثات مع نتنياهو بعد الزيارة الحالية إلى لبنان والأردن
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رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني: أخطط لإجراء محادثات مع نتنياهو بعد الزيارة الحالية إلى لبنان والأردن

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