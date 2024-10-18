غارتان على محيط بلدة القصر الحدودية مع سوريا شمال قضاء الهرمل

المقاومة الاسلامية: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود العدو في مدينة صفد المحتلة وأوقعنا قتلى وجرحى

المقاومة الاسلامية: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود العدو في مدينة صفد المحتلة وأوقعنا قتلى وجرحى

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: ستناقش القمة مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية