التحكم المروريّ: قطع السير على اوتوستراد جونية المسلك الغربيّ محلة ساحل علما جراء حدث أمنيّ قاهر وحُوّل السير على الطريق البحرية

إستهداف سيارة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت كان على متنها شخصان

إستهداف سيارة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت كان على متنها شخصان

الجيش الإسرائيلي يعلن أن مسيرة آتية من لبنان أصابت "منشأة" في قيساريا في جنوب حيفا