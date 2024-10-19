الجيش الإسرائيلي: القضاء على نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم أمس الجمعة

"المقاومة الاسلامية": قصف الكريوت شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة

"المقاومة الاسلامية": قصف الكريوت شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة

إستهداف سيارة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت كان على متنها شخصان