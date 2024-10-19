الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته في بقيساريا: سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا

خبر عاجل
2024-10-19 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته في بقيساريا: سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته في بقيساريا: سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا

خبر عاجل

استهداف

إقامته

بقيساريا:

سنواصل

النهاية

سيردعنا

LBCI التالي
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:42

غارة ثانية تستهدف الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
08:36

عزيمة مستشفى سانت تيريز في الصحف العالمية

LBCI
خبر عاجل
08:35

غارة على الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
08:26

غارة على حي العسيرة في بعلبك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:42

غارة ثانية تستهدف الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
08:35

غارة على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
08:02

مصدر دبلوماسي إقليمي يكشف للـ LBCI وقائع اجتماع مع حماس

LBCI
أخبار لبنان
07:54

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:10

غارة على مجدل سلم وتدمير مسجد

LBCI
خبر عاجل
2024-10-17

معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-18

الأبيض: لدينا ما يكفينا من الأدوية ٤ أشهر ضمنًا وشركة طيران “الميدل ايست” أعطت أولوية للاستيراد الطبيّ وهذه الحركة في الاستيراد طبيعية أي متى ينفذ الدواء بعد ٤ أشهر تصلنا كميات جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-15

الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:11

متابعة وضع النازحين من الجالية الروسية في البترون... ورسالة وداع من الزميل أحمد عبدالله في ختام مسيرته في الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:32

مسيرة استهدفت مبنى في شتورة... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:30

إليكم المشهد من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

الاعتداءات الإسرائيلية طالت محمية صور الطبيعية... نشوب حريق كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

مسيرات وصواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

حريق كبير في محمية صور الطبيعية جراء القصف الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
16:20

الأب طوني إلياس نفى عبر الـLBCI ما تردد عن عملية إخلاء للسكان من رميش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ميلوني تلتقي ميقاتي وبري... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

ارتفاع أسعار عقود تأمين السفن في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:48

التحكم المروريّ: قطع السير على اوتوستراد جونية المسلك الغربيّ محلة ساحل علما جراء حدث أمنيّ قاهر وحُوّل السير على الطريق البحرية

LBCI
خبر عاجل
03:01

إستهداف سيارة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت كان على متنها شخصان

LBCI
أخبار لبنان
07:54

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

LBCI
آخر الأخبار
03:09

شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

LBCI
أخبار دولية
09:41

أدرعي ينشر فيديو للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله السنوار

LBCI
أخبار لبنان
06:29

أدرعي: قوات لواء 7 تكشف مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق في مجمع مدرسة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:02

مصدر دبلوماسي إقليمي يكشف للـ LBCI وقائع اجتماع مع حماس

LBCI
خبر عاجل
03:52

الجيش الإسرائيلي: القضاء على نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم أمس الجمعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More