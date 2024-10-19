وزراء دفاع مجموعة السبع يؤكدون على أهمية دعم قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في دورهما في ضمان استقرار وأمن لبنان ويطالبون إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم

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