مخابرات الجيش تسلمت بواسطة الصليب الاحمر اللبناني ايهاب سرحان من سكان كفركلا والذي سبق ان اعتقلته قوة اسرائيلية اثناء توغلها في كفركلا واطلقته يوم السبت قرب مركز اليونيفل في اللبونة

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