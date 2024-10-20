الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة انتاج أسلحة تحت الارض في بيروت وقضى على ثلاثة عناصر بارزين في الحزب.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"أغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية في ساعات الصباح وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب ورشة انتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت.



-قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية اصابة المدنيين بما فيها توجيه انذارات مسبقة للسكان.



-الطائرات الحربية هاجمت وقضت في منطقة شرق تبنين على القيادي البارز في جبهة الجنوب الحاج عباس سلامة. لقد أدار سلامة القتال في منطقة بنت جبيل ولعب دورًا في تنفيذ مخططات أرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل. كما شغل في الماضي مناصب عديدة في جبهة الجنوب لحزب الله.



-كما تم القضاء على رضا عباس عواضة الذي كان يعتبر خبيرًا في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله وأحمد علي حسين الذي كان يشغل منصب مسؤول طاقم انتاج كان يهم بعمليات تسلح حزب الله بوسائل قتالية استراتيجية. لقد خضع المدعو حسين إلى عمليات تأهيل معمقة في إيران.



-تأتي هذه الضربات والاستهدافات في إطار أنشطة الجيش الاسرائيلي والمؤسسة الأمنية واسعة النطاق ضد جهود حزب الله للتسلح بأسلحة ووسائل قتالية لاستهداف قدرات الجيش".