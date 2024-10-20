الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله

#عاجل جيش الدفاع هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة انتاج أسلحة تحت الارض في بيروت وقضى على ثلاثة مخربين بارزين في #حزب_الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في ساعات الصباح وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب… pic.twitter.com/q29MdyOSjO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة انتاج أسلحة تحت الارض في بيروت وقضى على ثلاثة مخربين بارزين في #حزب_الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في ساعات الصباح وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب… pic.twitter.com/q29MdyOSjO