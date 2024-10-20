الدعم السعودي مستمر... وصول طائرة مساعدات جديدة

بدعم من المملكة العربية السعودية، يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لليوم الثامن على التوالي حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية وحليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.