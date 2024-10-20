الرئيس نبيه بري للعربية: لم أتحدث يوماً عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار وترشيح قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا

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