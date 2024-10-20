غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله

الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله

الإعلام الحكومي في غزة: 73 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا