ميقاتي للعربية: لا توجد اتصالات مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي والحل الدبلوماسي لا يزال على الطاولة ونتمسك بالقرار 1701 لأنه يعطينا الاستقرار

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