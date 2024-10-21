الخارجية الإيرانية: اختيار رئيس للبنان شأن خاص باللبنانيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية ومنها حزب الله ولا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى

وصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب

وصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب

ميقاتي لـ"العربية": أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان وراجعت حوار قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية