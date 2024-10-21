أبو الغيط من عين التينة: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وانسحاب اسرائيل من أي أرض لبنانية وتنفيذ القرار 1701

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أبو الغيط من عين التينة: أكدت على ضرورة العمل بأسرع وقت على انتخاب رئيس لان الرئيس التوافقي سيؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها ويعيد لبنان لممارسة دوره العربي والاقليمي