أبو الغيط من عين التينة: أكدت على ضرورة العمل بأسرع وقت على انتخاب رئيس لان الرئيس التوافقي سيؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها ويعيد لبنان لممارسة دوره العربي والاقليمي

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية

أبو الغيط من عين التينة: لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وانسحاب اسرائيل من أي أرض لبنانية وتنفيذ القرار 1701