الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية

#عاجل قوات الوحدات الخاصة تستخدم أساليب قتالية جديدة وفريدة واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة في القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان
🔸قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في منطقة جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية. لقد وجهت القوات مسيرات درون قادرة على القاء… pic.twitter.com/p15mlKp8ZG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل قوات الوحدات الخاصة تستخدم أساليب قتالية جديدة وفريدة واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة في القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان
🔸قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في منطقة جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية. لقد وجهت القوات مسيرات درون قادرة على القاء… pic.twitter.com/p15mlKp8ZG